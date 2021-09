Noch als First Lady: Melania Trumps Nachricht an Vertraute enthüllt Brisantes

Die frühere Sprecherin des letzten US-Präsidenten Donald Trump, Stephanie Grisham, veröffentlich demnächst ihre Memoiren. Dabei könnten laut dem People-Magazin brisante Enthüllungen ans Tageslicht gelangen. Das Buch mit dem Titel "I'll Take Your Questions Now - What I Saw in the Trump White House" wird voraussichtlich am 5. Oktober erscheinen. Es soll "eine Menge Zeug, das noch nie zuvor gehört wurde", enthalten, erzählt eine namentlich nicht genannte Quelle dem US-Magazin. "Sie weiß, welche Leichen im Keller liegen, und sie ist bereit, sie auszugraben", so der angeblicher Inside. Ausschnitte des Buches zirkulieren bereits.

Dem Online-Magazin Politico liegt ein solcher vor. Darin beschreibt Grisham, wie die Kommunikation zwischen ihr und Melania am 6. Jänner ablief - jenem Tag, an dem radikale Anhänger des damaligen US-Präsidenten Donald Trump das Kongressgebäude angegriffen haben, um die Zertifizierung des Wahlsiegs von Joe Biden zu verhindern. Demnach habe Grisham der damaligen First Lady vorgeschlagen, auf dem Sozialen Netzwerk Twitter Stellung zu beziehen. "Möchten Sie twittern, dass friedliche Proteste das Recht jedes Amerikaners sind, aber kein Platz für Gesetzlosigkeit und Gewalt ist?", soll sie Trump geschrieben haben. Diese habe laut Grisham aber abgewunken. Sie sei zu beschäftigt gewesen, "da sie im Weißen Haus ein Fotoshooting für einen von ihr ausgesuchten Teppich vorbereitete".