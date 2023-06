Zärtlicher Moment zwischen Charlène und Stéphanie

Wie die französische Gala vor Ort beobachtet haben will, kam es anschließen zu einem besonders innigen Moment zwischen der Fürstin und ihrer Schwägerin. "Stéphanie und Charlene schlichen sich Hand in Hand davon" und gingen "im Gleichschritt" zum Palast zurück, heißt es da über die beiden "Komplizinnen".

"Prinzessin Caroline folgte ihnen mit dem Rest der fürstlichen Familie", berichtet die Gala.

Charlènes Verbindung zu Stéphanie

Am Fürstenhof von Monaco soll Charlène keinen einfachen Start gehabt haben. Vor allem mit ihrer Schwägerin Caroline soll die ehemalige Profi-Schwimmerin nie so richtig warm geworden sein. Auch bei den Feierlichkeiten zu Rainiers Geburtstag zeigten sich Caroline und Alberts Ehefrau distanziert. In Prinzessin Stéphanie fand Charlène jedoch eine enge Verbündete.