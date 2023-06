Prinz Harry: Überraschende Forderung an König Charles zu Tochter Lilis Geburtstag

Prinz Harry hat sich seit seinem Rückzug aus der ersten Reihe der britischen Royals mit Ehefrau Herzogin Meghan in Kalifornien ein neues Leben aufgebaut. Die beiden haben zwei Kinder. Das jüngste - Tochter Lilibet Diana - ist Anfang Juni zwei Jahre alt geworden. Obwohl die Stimmung zwischen Harry und seiner Familie in Großbritannien nach wie vor angespannt sein soll, habe König Charles III. seiner Enkeltochter zu ihrem Ehrentag eine besondere Freude machen wollen, schreibt das Promiportal OK!.