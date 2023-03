Prinz Harrys Drogenkonsum könnte Kosequenzen für sein Leben in den USA haben

"Unter dem Einfluss solcher Substanzen konnte ich die starren Vorstellungen der Welt hinter mir lassen." Jenseits seiner "massiv gefilterten Wahrnehmung" liege noch eine andere, ebenso reale, aber doppelt so schöne Welt. So berichtet der britische Prinz Harry in seiner Biografie "Reserve" über Erfahrungen mit psychedelischen Drogen. Das Experimentieren damit habe eine zentrale Rolle bei der Bewältigung psychischer Probleme gespielt.

Das sagte der 38-Jährige kürzlich in einem Online-Gespräch mit dem kanadischen Trauma-Experten Gabor Maté und sprach damit ein Thema an, um das es seit einiger Zeit wieder einen ziemlichen Hype gibt. In Großbritannien zogen Harrys Äußerungen Kritik auf sich, laut Daily Mail wird ein verstärktes Interesse an Quacksalber-Therapien befürchtet.

Harrys Drogengeständnisse beschäftigen Juristen

Das Promiportal Page Six schreibt nun, dass Harry aufgrund seiner öffentlichen Schilderungen in rechtliche Schwierigkeiten geraten könnte. Im schlimmsten Fall könnten seine Drogengeständnisse dazu führen könnten, dass er der USA verwiesen und ihm sein Visum entzogen wird, heißt es in dem Bericht. Die dafür befragten Anwälte sind sich aber uneins, ob Harry mt derart drastischen Konsequenzen rechen muss.