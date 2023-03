Courteney Cox äußert sich zu Prinz Harrys Drogenerfahrung in ihrem Haus

Seine Erfahrungen mit Drogen schildert Harry in seinem Buch unverblümt. Seinen Ärger und seine Trauer nach dem Tod seiner Mutter Prinzessin Diana habe er mit Alkohol und Drogen betäubt. Er habe als 12-Jähriger nach ihrem Verlust unter Schock gestanden. Geweint habe er nur einmal, als der Sarg in die Erde eingelassen wurde, danach nicht wieder. Er habe ihren Tod lange nicht akzeptieren können, erzählt er. Nach eigenen Schilderungen hatte Harry im Alter von 17 Jahren Kokain genommen. Auf einem Jagdwochenende sei ihm die Droge angeboten worden, danach habe er noch häufiger gekokst, schrieb der 38-Jährige in seinen Memoiren.