"Friends"-Stars: Tränenreiches Wiedersehen von Cox, Kudrow und Aniston

"Friends" zählt zu den erfolgreichsten US-Sitcoms und hat nicht nur in den USA ein Millionenpublikum angezogen.

Courtney Cox brachte die Rolle der Köchin Monica Geller in "Friends" - die Serie lief zwischen 1994 und 2004 - Hollywood-Ruhm und viele Fans ein. Danach hatte sie auch mit ihrer ikonischen Rolle als Reporterin Gale Weathers in der Horrorfilm-Serie "Scream" Erfolg, auch in der Comedy-Sitcom "Cougar Town" und zuletzt in der schwarzhumorige Serie "Shining Vale" spielte sie mit.