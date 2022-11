Jennifer Aniston über vergebliche Versuche, schwanger zu werden

US-Schauspielerin Jennifer Aniston hat in einem neuen Interview erstmals über ihren unerfüllten Kinderwunsch gesprochen.

"All die Jahre der Spekulationen. Es war wirklich schwer. Ich machte künstliche Befruchtung durch, trank chinesischen Tee, all das. Ich habe alles daran gesetzt. Ich hätte alles dafür gegeben, wenn jemand zu mir gesagt hätte: 'Lass deine Eizellen einfrieren. Tu dir selbst einen Gefallen.' Du machst dir darüber einfach keine Gedanken. Heute bin ich hier und der Zug ist abgefahren", so Aniston im Allure-Magazin.