Rebel Wilson: Der steinige Weg zum Wunschkind

In ihrer neuen Mutterrolle scheint Wilson bereits angekommen zu sein. "Rebel ist ├╝bergl├╝cklich", zitierte das Promimagazin Us Weekly eine namentlich nicht genannte Quelle. "Es ist viel Arbeit, aber das Gl├╝ck ├╝berwiegt." Freunde und Familie seien nun aufgeregt, das M├Ądchen kennenzulernen.

Die Bedeutung des Namens erkl├Ąrte Wilson in einem Interview mit dem People-Magazin: "Ich wollte etwas Originelles, das mit dem Buchstaben R beginnt, und bin schlie├člich auf diesen gesto├čen", so die Schauspielerin. "Lillian und Elizabeth sind beides Namen, die von Frauen in meiner Familie getragen werden, die ich bewundere. Elizabeth ist auch mein zweiter Vorname, nach der verstorbenen britischen K├Ânigin."

Rebel Wilsons Weg zum Wunschbaby

In der Vergangenheit hatte Wilson bereits in einem pers├Ânlichen Posting ├╝ber ihren Kinderwunsch und einen Teil ihres des mit verbunden Leidensweges gesprochen. Sie habe schlechte Nachrichten, begann sie den Post im vergangenen Jahr. "An alle Frauen da drau├čen, die mit Fruchtbarkeits-Problemen zu k├Ąmpfen haben, ich f├╝hle mit euch. Das Universum funktioniert auf mysteri├Âse Weise und manchmal macht alles keinen Sinn ... ich hoffe, dass irgendwann Licht durch die dunklen Wolken scheint." Ende 2020 erz├Ąhlte Wilson auf Instagram, dass sie vorhabe, Eizellen einzufrieren.

Es ist nicht das erste Mal, dass Wilson mit einem privaten Erlebnis an die ├ľffentlichkeit ging, um anderen Frauen zu vermitteln, dass sie mit ├Ąhnlichen Erfahrungen nicht alleine sind.