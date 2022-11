Jennifer Lopez ist stolz auf ihren neuen Nachnamen: "Einfach romantisch"

Lopez und Affleck hatten im Juli in Las Vegas und im August bei einer grĂ¶ĂŸeren Zeremonie auf Afflecks Anwesen in Georgia geheiratet. Ihren "On the JLo"-Newsletter unterzeichnete die SĂ€ngerin danach mit dem Namen Jennifer Lynn Affleck. Der Latina-Star und der Hollywood-Schauspieler waren schon vor rund 20 Jahren einmal ein Paar, hatten dann aber im JĂ€nner 2004 ihre Verlobung aufgelöst und sich getrennt.