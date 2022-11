Dancing-Stars-Siegerin Caroline Athanasiadis hat geheiratet

Mittlerweile ist das frischgetraute Paar wieder zurück in ihrer Heimat Wien. Beruflich geht’s bei der ehemaligen Dancing-Stars-Siegerin nämlich schon voll weiter, zahlreiche Auftritte mit Kernölamazonen-Kollegin Nikodem-Eichenhardt und ihrem Bühnenkollegen Erich Furrer stehen an. Am 30. November feiert sie auch mit dem neuen Kernölamazonen-Weihnachtsprogramm Kugel & Keks "Wer ist Rita Rammler?" im Wiener CasaNova Premiere.