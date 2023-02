Boris Becker warnte Prinz Harry vor Ehe-Aus

Jahrelang war Becker gefeiert worden, ein Sport-Idol wie es nur ganz wenige gibt. Doch in den Jahren vor seiner Haft wurde er - vor allem wegen seines unglücklich verlaufenen Privatlebens und besonders in Deutschland - oft auch belächelt. "Ich habe über Jahre Fehler gemacht, falsche Freunde gehabt, war nicht organisiert genug", sagte er bei seinem ersten Auftritt in der Öffentlichkeit nach seiner Haftentlassung in einem Sat.1-Interview. In Haft habe er Zeit zum Nachdenken gehabt und durch den Stoizismus auch Eigenschaften auch sich wiederentdeckt, die er als Tennisspieler gehabt habe - wie Disziplin und Präsenz im Moment. "Dieser Gefängnisaufenthalt hat mich zurückgeholt", sagte Becker. Er habe nun eine zweite Chance bekommen und es liege an ihm, diesen Weg weiterzugehen.