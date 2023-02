Prinz Harry könnte seine Biografie um ein explosives Kapitel erweitern

Zu seinen Mitte Jänner erschienenen Memoiren mit dem Titel "Spare" (zu Deutsch: "Reserve") hatte Prinz Harry der Zeitung Telegraph gesagt, er habe Stoff für zwei Bücher gehabt. Es gebe aber ein paar Sachen, die passiert seien, "besonders zwischen mir und meinem Bruder, und zu einem gewissen Maß zwischen mir und meinem Vater, von denen ich nicht will, dass die Welt sie weiß", so Harry weiter.

"Spare"-Extra-Kapitel? Insider sagt ja, Sprecher sagt nein

Hintergrund sei, dass er nicht glaube, dass ihm die beiden vergeben könnten, wenn er auch das öffentlich machen würde. Das sei aber womöglich schon nach der jetzigen Veröffentlichung der Fall, gestand er ein. Doch er sei bereit, seinem Vater und seinem Bruder alles zu vergeben, sagte Harry. Das Promiportal Page Six berichtet indes über Gerüchte, wonach Harry trotzdem plane, der Taschenbuch-Version seiner Memoiren mindestens ein Bonuskapitel hinzuzufügen. Noch heuer könnte es demnach so weit sein, heißt es in dem Bericht unter Berufung auf eine namentlich nicht genannte Quelle.