Prinzessin Kate hatte Operation, über die sie nie sprechen wird

Sie ist diskret, ihre Auftritte sind stets makellos und, wenn gewünscht, auch glamourös: Obwohl von bürgerlicher Herkunft, hat sich Kate Middleton an der Seite von Prinz William über die Jahre zu einer festen Größe der britischen Monarchie entwickelt. Aufgewachsen ist Kate - seit dem Tod von Queen Elizabeth im September Prinzessin von Wales - zwar in Wohlstand, wenn auch in wesentlich bescheideneren Verhältnissen als jenen, in denen sie heute zu leben pflegt.

Kate: Herzensthema frühe Kindheit

Ehemann Prinz William versteht sich sehr gut mit den ehemaligen British Airways-Angestellten. Er verbrachte regelmäßig Wochenenden bei den Middletons und schien dort die emotionale Stabilität und Normalität zu finden, die ihm in seiner Kindheit fehlte. "Kate hat eine sehr harmonische Familie", erklärte er in einem Interview 2010. "Mike und Carole waren immer sehr herzlich, zuvorkommend und lustig."