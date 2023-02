Scheidung im niederländischen Königshaus

Die niederländische Prinzessin Margarita lässt sich von ihrem Ehemann Tjalling ten Cate scheiden. Die Trennung sei in Freundschaft erfolgt. "Vor einiger Zeit haben wir gemeinsam und in Freundschaft beschlossen, uns zu trennen", heißt es in einem Statement. "Nach einer wunderbaren Zeit von mehr als 16 gemeinsamen Jahren, in denen wir Freud und Leid geteilt haben, wird nun jeder von uns seinen eigenen Weg gehen."

Prinzessin Margarita: Zweite Ehe gescheitert

"Wir bitten alle, unserer Familie Zeit und Ruhe zu geben, um sich an die neue Situation zu gewöhnen", schrieb das Paar weiter über die Entscheidung, die der royale Hoffotograf Patrick van Katwijk auf seinem Instagram-Account veröffentlicht hat. Dem Statement fügte er zwei Familienfotos hinzu, auf denen Prinzessin Margarita und Tjalling ten Cate zusammen mit ihren beiden Töchtern zu sehen sind.