Ein Drama folgt dem nächsten: Schwierige Zeit für Heidi Klum und Tom Kaulitz

Tom Kaulitz plagen gesundheitliche Probleme

Die aufreibenden Geschehnisse sind nicht die einzigen, die das Glück des Ehepaares zuletzt strapazierten. Tom Kaulitz hatte zuletzt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Im Dezember kamen die Kaulitz-Brüder in einer Episode ihres Podcasts "Senf aus Hollywood" auf die Zustände des Musikers zu sprechen - und die Tatsache, dass er Musiker offenbar einen Großteil seiner Zeit in der Notaufnahme verbringt.

"Es ist so, Tom, du zerfällst", zog Bill Kaulitz seinen Bruder auf. "Ich kriege alle zwei Minuten einen Anruf von deiner Frau, 'wir sind wieder auf dem Weg in die Notaufnahme'. Das heißt: Wie ernst kann ich es noch nehmen?"

Tom Kaulitz ließ den Grund für seine Spitalsaufenthalte unerwähnt. Er deutete lediglich an, es sei etwas, bei dem der Arzt sagt: "Das könnte unangenehm werden."

Tom Kaulitz leidet unter Cluster-Kopfschmerzen

Im Sommer des vergangenen Jahres hatte Tom Kaulitz darüber gesprochen, dass ihm Cluster-Kopfschmerzen das Leben regelmäßig schwer machen. Unter den Anfällen leide er seit vielen Jahren, gab er in seinem Podcast an. Dabei spiele es keine Rolle, wo er sich in dem Moment aufhält oder welches Wetter dort herrscht. Cluster-Kopfschmerzen treten teilweise mehrfach am Tag auf. Sie können sogar stundenlang anhalten. Auch Bill Kaulitz äußerte sich zur Erkrankung seines Bruders. "Wenn du das kriegst, sehe ich dir das sofort am Gesicht an. Das sieht aus, wie wenn du einen Schlaganfall hast", so der Musik-Star.