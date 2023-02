Wo ist der Glamour hin? Catherine Zeta-Jones während U-Bahn-Fahrt unerkennbar

Auf dem roten Teppich versprüht Catherine Zeta-Jones gerne Hollywood-Glamour. Ist sie privat in der Öffentlichkeit unterwegs, bevorzugt sie aber unauffällige Klamotten, um unerkannt zu bleiben. So geschehen, als die Ehefrau von Michael Douglas Anfang dieser Woche mit der Londoner Metro unterwegs war. Die Schauspielerin hüllte sich in stylische Grautöne, verdeckte ihr Gesicht mit einer großen Sonnenbrille und zog sich ein Käppi über - fertig war der Inkognito-Look.

Catherine Zeta-Jones filmt sich in Metro

Die Schauspielerin filmte sich während ihrer Fahrt und veröffentlichte das Video auf Instagram. Erkannt wurde Catherine Zeta-Jones dabei nicht. Was aber wohl in erster Linie dabei lag, dass die U-Bahn menschenleer war.