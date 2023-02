Prinzessin Charlotte bekam wegen ihres resoluten Charakters skurrilen Spitznamen

Die britische Prinzessin Charlotte ist l√§ngst vielen Britinnen und Briten an Herz gewachsen. Immer wieder sorgt sie bei ihren Auftritten f√ľr Lacher. Etwa als sie sich im Alter von vier Jahren nach einer Regatta auf einer s√ľdenglischen Insel von ihrer frechen Seite zeigte. Als Prinzessin Kate ihre Kinder kurz nochmals in Cowes auf der Isle of Wight der √Ėffentlichkeit pr√§sentierte, hatte Charlotte keine Lust auf royales Winken: Das M√§dchen streckte lieber die Zunge heraus.

Abenteurerin Charlotte

Inzwischen ist die einzige Tochter von Thronfolger William und Kate sieben Jahe alt. Von ihrer kecken Art hat sie nichts eingeb√ľ√üt. Laut der britischen Adelsexpertin Katie Nicholl habe sie sich deshalb in der Schule einen besonderen Spitznamen eingehandelt: Warrior Princess, also "Kriegerprinzessin".