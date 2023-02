König Charles: Übertriebene Forderung für Krönung?

Fest steht: Angesichts erheblich gestiegener Energiepreise und einer massiven Inflationsrate dürften Protz und allzu verschwenderische Ausgaben für die Krönung vielen Menschen in Großbritannien sauer aufstoßen. Derzeit wirkt es nämlich nicht so, als wäre der Palast wirklich darauf aus, die Kosten gering zu halten und auf ein Feuerwerk an royalem Pomp zu verzichten, während die Leute im Land mit einer Krise der Lebenshaltungskosten kämpfen.

Mit der Krönung allein ist es nicht getan: Drei Tage lang wird das historische Ereignis gefeiert, dafür gibt es am 8. Mai einen zusätzlichen arbeitsfreien Tag. Am Sonntagabend ist auf Schloss Windsor ein großes Konzert mit "globalen Musikikonen und zeitgenössischen Stars" zu Ehren des Königspaars geplant. Die angekündigten Lichteffekte wecken Erinnerungen an das Jubiläumskonzert für die Queen vor dem Buckingham-Palast.