Charlotte Casiraghi: Kritische Worte über Fürstentum von Monaco

Charlotte Casiraghi, die an der Sorbonne Universität von Paris studiert und dort ihren Abschluss in Philosophie gemacht hat, rührte in der Sendung "C à vous", die auf dem Sender "France 5" ausgestrahlt wurde, die Werbetrommel für die Philosophie-Veranstaltung. "Die Idee dieser Treffen war wirklich, diese Liebe zur Philosophie zu teilen und weiterzugeben, einer Disziplin, die vor allem an der Universität gelehrt wird", sagte sie im Gespräch mit Moderatorin Anne-Élisabeth Lemoine.

➤ Mehr lesen: Prinz Harrys Drogenkonsum könnte in den USA für böses Erwachen sorgen