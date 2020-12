"Wünsche mir mehr Kinder": Boris Becker plaudert über Zukunftspläne

Boris Becker würde gerne noch einmal Vater werden. Das hat der 53-Jährige jetzt in seinem neuen Podcast "Boris Becker - Der Fünfte Satz" verraten.

Boris Becker über seine Zukunftspläne

"Ich hoffe, dass ich mit der dritten Frau Becker auch noch mal Kinder bekomme", gestand die Tennis-Legende im Gespräch mit dem Talkmaster Johannes B. Kerner. "Als indianischer Stammeshäuptling wird man mit vier Kindern ja gar nicht ernst genommen", fügte der ehemalige Tennis-Star hinzu.

Ob Becker mit seiner Aussage auch auf eine weitere Hochzeit anspielte?

Seit einiger Zeit ist Becker mit Lilian de Carvalho Monteiro liiert. Die Beziehung der beiden läuft jedoch weitläufig unter dem Medienradar. Auch wenn Beckers Noch-Ehefrau in den sozialen Medien klargestellt hat, dass sie die neue Flamme von Boris Becker nicht in der Nähe ihres gemeinsamen Sohnes Amadeus sehen will - und der neuen Beziehung des einstigen Sport-Stars damit zu Schlagzeilen verhalf. "Halt dich von meinem Sohn fern", teilte sie vor einigen Monaten Lilian de Carvalho Monteiro via Instagram mit.