Sean Connery litt an Demenz - Witwe: "Er ging friedlich"

Seiner Frau zufolge hatte Connery an Demenz gelitten. Die Krankheit "hatte wirklich negative Auswirkungen auf ihn", sagte Roquebrune. Der britischen Boulevard-Zeitung Mail on Sunday verriet sie zudem, dass ihr Mann in der Nacht zum Samstag im Kreise seiner Familie in Nassau auf den Bahamas "im Schlaf" gestorben sei.

"Es war sehr friedlich", sagte Roquebrune. Sie sei die ganze Zeit bei ihrem Mann gewesen. "Wir hatten ein wunderbares Leben zusammen", sagte sie. "Ohne ihn wird es sehr schwer werden, das weiß ich. Aber es konnte nicht ewig dauern, und er ging friedlich."