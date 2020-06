Das denkt George Lazenby über seine James-Bond-Kollegen

Er schlüpfte zwar nur einmal in die Rolle des 007-Agenten, ist aber seither untrennbar mit dieser Figur verbunden. So wurde er auch gefragt, was er denn von seinen Kollegen hält.

Sean Connery bezeichnete er da sozusagen als Ur-Bond: „Sean war für mich immer DER Mann, der mich inspiriert hat für die Rolle. Wir haben uns ein paar Mal in LA getroffen und er hat mir ins Gesicht gesagt, dass ich gut war."