Enthüllt: James Bond soll im neuen Agententhriller ein Kind haben

Agent 007 ist ein Herzenbrecher durch und durch, der sich nicht gerne binden möchte. Irgendwie passt da ein Kind nicht ganz dazu. So soll es aber im neuen Streifen „Keine Zeit zu Sterben“ sein, berichtet zumindest die britische Zeitung " DailyMail". James Bond soll nämlich eine Tochter haben.

Ein sogenannter Callsheet (also ein Tagesplan) wann die Schauspieler am Set zu erscheinen haben, soll via Ebay veröffentlicht worden sein, der genau das bestätigt. Und dieser Zeitplan soll eine Szene beschreiben, die im vergangenen September in Süditalien gedreht wurde.