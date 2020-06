30 Millionen für die James-Bond-Villa von Sean Connery

Für den Film nahm Connery sogar eigens Martial-Arts-Training bei niemanden Geringerem als Steven Seagal (68), brach sich dabei aber bei einem Streit mit ihm das Handgelenk.

„Mr. Bean“ Rowan Atkinson hatte in dem Streifen seinen ersten Auftritt in einem Kinofilm und „Nabila“, die Jacht von Largo (gespielt von Klaus Maria Brandauer) gehörte in Wahrheit Adnan Khashoggi (gestorben 2017), einem großen saudischen Waffenhändler, der sie später an den Sultan von Brunei und dieser sie dann für 29 Millionen US-Dollar weiter an Donald Trump verkaufte.

Connery konkurrierte auch direkt mit Roger Moore, denn „Sag niemals nie“ lief fast zeitgleich mit dem „offiziellen“ Bond „Octopussy“.