Witherspoon: Als 19-Jährige "keine Kontrolle" über intime Szene mit Mark Wahlberg

"Prägend"

"Ich bin sicherlich nicht traumatisiert oder so, aber es war prägend", sagte der "Natürlich blond"-Star und fuhr fort: "Es hat mir klar gemacht, wo mein Platz in der Rangordnung des Filmemachens ist."

Die Mutter von drei Kindern weiter: "Ich denke, es ist eine weitere dieser Geschichten, die in mir den Wunsch geweckt hat, eine Vermittlerin für Veränderungen zu sein und jemand, der vielleicht eine bessere Führungsposition innehaben kann, um Geschichten aus einer weiblichen Perspektive statt mit dem männlichen Blick zu erzählen."

Während Witherspoon in den letzten zwei Jahrzehnten in unzähligen Blockbustern und erfolgreichen Fernsehsendungen mitwirkte, gründete sie 2012 auch die Produktionsfirma Pacific Standard (heute Teil von Hello Sunshine). Seitdem hat die Schauspielerin und Autorin viele Projekte mit starken weiblichen Hauptfiguren produziert.