Böses Gerücht um Superstar Madonna

Wegen einer schweren bakteriellen Infektion hatte Popstar Madonna im Juni mehrere Tage auf der Intensivstation verbringen müssen und die eigentlich ab dem 15. Juli geplante Welttournee zunächst verschoben. Als sie im Krankenhaus aufgewacht sei, habe sie als Erstes an ihre Kinder gedacht, schrieb Madonna später auf Instagram. Der zweite Gedanke habe ihren Fans gegolten. "Ich wollte niemanden enttäuschen, der Tickets für die Tour gekauft hat."

Madonna: "Auf dem Weg der Besserung"

Der "derzeitige Plan" sei, den Nordamerika-Teil der Tour zu verschieben, den Europa-Teil ab Oktober aber wie geplant stattfinden zu lassen, so Madonna vergangene Woche. Dabei waren unter anderem am 15. und 16. November in Köln und am 28. und 29. November in Berlin Konzerte geplant.