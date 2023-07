Jawort in Griechenland: Krebskranker Dolph Lundgren hat geheiratet

Dolph Lundgren: Vor acht Jahren an Krebs erkrankt

Lundgren begann Krokdal zu daten, nachdem bei ihm 2015 Krebs diagnostiziert worden war. Der Schauspieler hatte seine Diagnose bis diesen Mai geheim gehalten. In einer Folge der Youtube-Sendung "In Depth With Graham Bensinger" sprach er erstmals ĂŒber seine gesundheitlichen Probleme, mit denen er inzwischen seit acht Jahren zu kĂ€mpfen hat.