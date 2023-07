Goldie Hawns schlagfertige Antwort auf Frage, warum sie Kurt Russell nicht heiratet

Hawn: Jawort unnötig

Vom Jawort hält Hawn wenig. In der CNN-Sendung "Who's Talking to Chris Wallace?" untermauerte sie ihren Standpunkt schlagfertig. "Warum sollten wir heiraten? Ist das nicht die bessere Frage?", so die Schauspielerin auf eine entsprechende Frage des Moderators. Ihre früheren Scheidungen hätten sie abgeschreckt, so Hawn. Eine Scheidung mache eben keinen Spaß.