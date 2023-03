Wehmut: Goldie Hawn verschlief ihren großen Oscar-Moment - und bereut es

US-Schauspielerin Goldie Hawn bereut es eigenen Angaben zufolge, ihren Oscar für ihre erste Filmrolle in "Die Kaktusblüte" nicht persönlich angenommen zu haben. In einem Variety-Interview sagte sie: "Ich bedaure es. Es ist etwas, auf das ich jetzt zurückblicke und denke: 'Es wäre so toll gewesen, wenn ich das hätte tun können.'"

Hawn verschlief großen Oscar-Moment

Sie habe schlicht nicht erwartet, eine Trophäe zu gewinnen - und die Verleihung damals sogar vergessen. An ihrer Stelle trat Schauspielerin Raquel Welch in Los Angeles auf die Bühne, nahm den Preis entgegen und sagte, Hawn sei wegen Dreharbeiten verhindert. "Dann wachte ich um 4 Uhr morgens wegen eines Telefonanrufs auf. Es war eine Männerstimme, die sagte: 'Hey, herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft.' 'Ich habe was? 'Du hast den Oscar als beste Nebendarstellerin bekommen'", erinnert sich Hawn gegenüber dem Branchenmagazin Variety. Danach habe sie ihre Eltern angerufen und viel geweint. Hawn war damals - 1970 - 24 Jahre alt.