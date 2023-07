Verwirrung um Chris Hemsworth als Häftling in Grazer Gefängnis

Seit Juni ist der Film jetzt auf Netflix und da kommen noch weitere Orte in Österreich vor, wie etwa Gmunden (gedreht wurde aber in Tschechien) oder die Justizanstalt Graz-Karlau. Denn in einer Szene wird der Namens-Schriftzug "Graz-Karlau" eingeblendet.

War Hemsworth etwa heimlich länger in Österreich und niemand hat etwas von den Dreharbeiten bemerkt?

Das sei ausgeschlossen, meinte der Leiter des Gefängnisses Gerhard Derler zur Kleinen Zeitung. Denn Dreharbeiten wären hier gar nicht möglich gewesen: "Wir sind ein Hochsicherheitsgefängnis". Außerdem sei auch "definitiv keine Ähnlichkeit zu erkennen".