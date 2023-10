William und Kate: Die Wahl ihrer neuen Mitarbeiterin sorgt für Schlagzeilen

Die 56-Jährige, die ihren Vornamen mit Kates Schwester Pippa Matthews (ehemals Middleton) teilt, gilt als eine äußerst erfolgreiche Produzentin und hat mit ihrer Firma Neal Street Productions, die sie 2003 gemeinsam mit Sam Mendes und Caro Newling gegründet hat, verschiedene große Hollywood-Filme und beliebte Fernsehserien produziert.

Neben "Call the Midwife" produzierte ihr Unternehmen 2008 das Drama "Revolutionary Road" mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet in den Hauptrollen sowie die TV-Shows "Britannia", "Penny Dreadful" und "The Hollow Crown".