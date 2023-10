Kates geheime Eigenschaft: Berater der Prinzessin verrät, wie es ist, mit ihr zu arbeiten

Sie gilt als Vorzeige-Royal und umgängliche Chefin. Auch einer ihrer Berater, der Prinzessin Catherine im Rahmen ihrer Organisation Royal Foundation Centre for Early Childhood unterstützt, zeigt sich begeistert von Kates Qualitäten als Arbeitgeberin.

Kates Berater: Sie wäre eine gute klinische Psychologin

Es sei eine "Freude, mit der Prinzessin von Wales zusammenzuarbeiten", erzählt Professor Peter Fonagy, Geschäftsführer des Anna Freud National Center for Children and Families und Mitglied des Beratungsausschusses des Centre for Early Childhood, gegenüber dem britischen Hello!-Magazin über Prinz Williams Ehefrau.

