Unköniglicher Wutausbruch: Charles beleidigte Journalisten

"Aber es ging einfach furchtbar schief", sagte er gegenüber The Telegraph. "Sie waren an diesem Morgen nicht in bester Stimmung." Dass Charles genervt war, habe man ihm angemerkt, Witchell "konnte sehen, dass sich sein Gesicht etwas verfärbte".



Nicholas Witchell, der seit 1998 über die königliche Familie berichtet, gab letzte Woche bekannt, dass er nächstes Jahr in den Ruhestand gehen wird. Er kam 1976 als Nachrichtenpraktikant zum Sender BBC.