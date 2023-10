Williams und Harrys Geburtstagsüberraschung für König Charles ging einst nach hinten los

Wie die britische Presse berichtet hatte, ließ Charles in einer Erklärung an die Medien damals erkennen, dass die vorzeitige Veröffentlichung der Pläne in einer Zeitung auch ihn unglücklich gemacht hat.

Ärger über Verrat

Die beiden Prinzen William und Harry - damals 16 und 13 Jahre alt - wollten ihren Vater bei einer Party im kleinen Kreis am 31. Juli 1998 mit einem eigens verfassten Theaterstück überraschen. In der Komödie, die der Schauspieler Stephen Fry geschrieben hat, wollten sie unter anderem an der Seite der britischen Oscar-Preisträgerin Emma Thompson auftreten. Um die Spesen zu decken, wurden die inzwischen verstorbene Queen Elizabeth II. und andere Mitglieder des Königshauses Karten mit 25 Pfund (29 Euro) zur Kasse gebeten.