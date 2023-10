Starkoch Michael Chiarello an anaphylaktischem Schock gestorben

Der US-amerikanische TV-Koch Michael Chiarello war fĂŒr seine italienisch beeinflusste kalifornische KĂŒche bekannt war. Er moderierte unter anderem die Kochshow "Easy Entertaining mit Michael Chiarello". Jetzt wurde bekannt, dass der Starkoch im Alter von 61 Jahren gestorben ist.

Familie trauert um Michael Chiarello

Michael Chiarellos Unternehmen, Gruppo Chiarello, hat laut Business Wire bekannt gegeben, dass der Promikoch 7. Oktober 2023 nach einer allergischen Reaktion an einem anaphylaktischen Schock gestorben ist. Er soll aufgrund der Anaphylaxie in ein Krankenhaus eingeliefert worden sein, wo er verstarb. "Wir bedauern den Verlust unseres geliebten Patriarchen Michael zutiefst", heißt es in dem veröffentlichten Statement seiner Familie. "Seine kulinarische Brillanz, seine grenzenlose KreativitĂ€t und sein unerschĂŒtterliches Engagement fĂŒr die Familie bildeten den Kern seines Wesens. Er hat Menschen durch die Freude an gemeinsamen Mahlzeiten zusammengebracht und bleibende Erinnerungen am Tisch geschaffen."

