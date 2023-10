Julia Fox: Kanye West, wollte, dass ich mich Beauty-OP unterziehe

In ihren Memoiren "Down the Drain", die in K√ľrze ver√∂ffentlicht werden, enth√ľllt die 33-j√§hrige Schauspielerin enth√ľllte in einem neuen Auszug, der von The Guardian vorab ver√∂ffentlicht wurde, dass West ihr w√§hrend ihrer zweimonatigen Romanze im Jahr 2022 zu einer "Brustkorrektur" geraten habe.

‚ě§ Lesen Sie hier mehr: Julia Fox packt √ľber Romanze mit Kanye West aus