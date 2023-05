William und Harry bei Krönung: Ein Blick sagt mehr als tausend Worte

In Summe war es ein kurzes Wiedersehen für Prinz Harry mit seinen royalen Verwandten: Unmittelbar nach dem Krönungsgottesdienst begab sich der 38-Jährige zurück in die USA zu seiner Frau, Tochter Lilibet und Sohn Archnie, der am Krönungstag seinen vierten Geburtstag feierte.

Harry: Vorwürfe gegen William in Memoiren

In seinen umstrittenen Memoiren "Reserve" (Originaltitel "Spare), die im Jänner erschienen, erhebt Harry die schwersten Vorwürfe gegen seinen Bruder William, der ihn im Streit zu Boden geworfen und verletzt haben soll. Auslöser waren demnach Vorwürfe gegen Harrys Frau Meghan (41). Die Rivalität mit dem großen Bruder klingt bereits im Titel des Buchs an. So soll sein Vater über ihn nach seiner Geburt gesprochen haben, behauptet Harry.