Körpersprache-Expertin über Grund, warum Harrys Laune bei Krönung plötzlich kippte

Vieles, was in der Royal Family vor sich geht, läuft im Verborgenen ab. So wundert es nicht, dass vor allem Prinz Harrys Auftritt bei der Krönung von König Charles III. genau beäugt wurde. Der Herzog von Sussex hat sich von seinen nächsten Verwandten entfremdet und zahlreiche Vorwürfe gegen seinen Bruder Prinz William und Vater Charles erhoben. Körpersprache-Expertin Louise Mahler analysierte das Verhalten der wichtigsten Royals bei der Krönung und sprach mit dem Portal 7Life unter anderem über Harrys Verhalten bei der Zeremonie.

Harrys Stimmung kippte im Zuge der Krönung

Wie auch vielen Zuschauern aufgefallen ist: Prinz Harry betrat zunächst noch scheinbar gut gelaunt die Westminster Abbey, mit Fortschreiten des Krönungsgottesdienstes wirkte er aber nach und nach immer weniger so, als würde er sich in seiner Haut wohlfühlen. Das ist auch Mahler nicht entgangen. Ist will zudem beobachtet haben, dass es einen bestimmten Moment gegeben hat, in dem Harrys Stimmung bei der Zeremonie kippte.