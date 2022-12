"William brüllte und schrie": Harry beschreibt finalen Streit mit Bruder und Charles

Halber Megxit stand für Royal Family nicht zur Debatte

"Ich ging mit demselben Vorschlag [in die Besprechung] hinein, den wir bereits öffentlich gemacht hatten, aber als ich dort ankam, wurden mir fünf Optionen gegeben", erinnert sich Harry. Er und Meghan hätten zwischen "all in", was keine Veränderung mit sich gebracht hätte, oder "all out" wählen können - also entweder sich voll und ganz der Krone zu verpflichten oder gar nicht. Er habe in dem Meeting Option drei gewählt: "Halb rein, halb raus. Haben unsere eigenen Jobs, arbeiten aber auch zur Unterstützung der Queen."

Mit seinem Wusch stieß Harry eigenen Angaben zufolge aber auf taube Ohren.