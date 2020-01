Will Smith war eifersüchtig auf Tupac Shakur

Auch der sonst für sein fulminantes Selbstbewusstsein bekannte Will Smith hatte in seinem Leben schon mit Eifersüchteleien zu kämpfen. Das verriet der "Prinz von Bel Air" nun in einem Radiointerview bei "The Breakfast Club".

Anlass für seine Unsicherheit war die tiefe Verbindung seiner Frau Jada Pinkett Smith (48) und Rapper Tupac Shakur, der 1996 in Las Vegas aus einem Auto heraus erschossen wurde. Die beiden gingen zusammen zur Schule und entwickelten über die Jahre eine tiefe Freundschaft. Ganz zum Leidwesen von Smith.