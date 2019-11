Will Smith macht aus seiner Darmspiegelung ein Comedy-Video

So viel Offenheit ist man von einem Hollywoodstar nicht gewöhnt: Will Smith unterzog sich auf Anraten seiner Ärztin Ala Stanford in Miami einer Darmspiegelung - und ließ sich davor und danach von einer Kamera begleiten.

"Es heißt, man kann nicht 50 Millionen Follower auf Instagram haben, ohne seinen Hintern zu zeigen", so der Schauspieler scherzhaft, der auf der Social Media-Plattform einen kurzen "Vorgeschmack" des Eingriffs lieferte. Der Clip wurde bereits über drei Millionen Mal angesehen.