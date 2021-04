Wildes Gerücht um Adele und Bradley Cooper

In Hollywood macht ein heißes Gerücht die Runde: Einer Boulevardzeitung zufolge soll sich zwischen Schauspieler Bradley Cooper und der britischen Sängerin Adele eine Romanze anbahnen. Eingefädelt habe diese keine Geringere als Lady Gaga - der in der Vergangenheit ja auch schon eine Affäre mit dem Ex von Irina Shayk angedichtet worden war.

Bahnt sich Romanze zwischen Adele und Cooper an?

Dem Klatschmagazin New Idea zufolge soll Adele nach ihrem dramatischen Gewichtsverlust mal wieder in Dating-Laune gewesen sein. Als ihr Lady Gaga ihren Kollegen Bradley Cooper, mit dem sie 2018 in "A Star is Born" zu sehen war, vorgestellt hat, soll sie sich prompt in den Hollywoodstar verschaut haben. Auch Cooper soll Gefallen an Andele gefunden haben.

Das Magazin fährt fort zu behaupten, dass die beiden nach ihren jeweiligen Trennungen ineinander eine wichtige Stütze gefunden hätten. Und auch sonst würden die Musikerin und der Schauspieler gut zueinander passen.

Inwieweit man dem Gerücht glauben schenken kann, sei dahingestellt. Immerhin behauptete dasselbe Blatt vor gar nicht allzu langer Zeit auch, dass Hollywoodsuperstar Brad Pitt ein Auge auf Adele geworfen habe.