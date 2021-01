Popstar Adele und Simon Konecki: Wendung im Scheidungs-Fall

Adele heiratete den früheren Investmentbanker und Philanthropen Konecki heimlich im Jahr 2016. Zu diesem Zeitpunkt waren die beiden seit rund fünf Jahren ein Paar. Eine angebliche Quelle erzählte Us Weekly einst, wie der Anfang vom Ende ihrer Ehe sich bemerkbar machte. "Ihre Beziehung hat sich entwickelt - aber eher in Richtung Freundschaft. Die romantische Liebe war nicht mehr da", so der Insider. Adele und Konecki seien enttäuscht darüber gewesen.

US-Medienberichten zufolge hatte Adele bereits 2019 die Scheidung eingereicht, nachdem das Paar im April 2019 desselben Jahres in einer gemeinsamen Erklärung seine Trennung bekanntgegeben hatte. Beide beteuerten darin, sich "zusammen liebevoll" um den gemeinsamen Sohn kümmern zu wollen.

Sieben Jahre lang waren die britische "Hello"-Sängerin und ihr Langzeitfreund zusammen, davon zwei als Eheleute. Sohn Angelo ist inzwischen acht Jahre alt.

Mit 15 Grammy-Auszeichnungen und über 100 Millionen verkauften Tonträgern zählt die Oscar- und Golden-Globe-Preisträgerin zu den erfolgreichsten Musikerinnen dieses Jahrhunderts.