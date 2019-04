Warum die Scheidung für Sängerin Adele teuer werden könnte

Nach drei Jahren Ehe und acht Jahren Beziehung gehen Sängerin Adele (30) und ihr Gatte, ein Charity-Firmenchef Simon Konecki (45), getrennte Wege. Die Trennung, die das Paar am vergangenen Freitag verkündete, könnte das Vermögen des Superstars nun entscheidend verkleinern. Grund dafür: Das Paar hat keinen Ehevertrag abgeschlossen.

Adeles Reichtum beläuft sich laut dem britischen Portal Mirror auf ein Vermögen von 145 Millionen britische Pfund (167 Millionen Euro). Dem Ex der Sängerin könnte bald die Hälfte davon zukommen, da das Paar sich ohne Ehevertrag das Jawort gegeben hatte.

Adele & Konecki wollen Rosenkrieg vermeiden

Zwischen dem Paar soll es laut der britischen Sun bereist länger gekriselt haben. Dem britischen Blatt liegen Dokumente vor, die beweisen sollen, dass Adele im Februar diesen Jahres ihr Anwesen in Großbritannien verkauft haben soll. Ein Monat zuvor habe sie bereits das Eigentumsrecht für ihr Haus in Los Angeles an Konecki übertragen.