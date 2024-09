Wieso Liam Hemsworth Miley Cyrus' größte Angst in Copyright-Klage ist

Mit elf Wochen an der Chartspitze war Miley Cyrus ' Song "Flowers" in dieser Hinsicht der erfolgreichste Nummer-eins-Hit des Jahres 2023 – und er brachte der Sängerin und Schauspielerin ihren ersten Grammy ein.

Rund zehn Jahre bevor "Flower" zum Chartstürmer wurde, hatte Mars "When I Was Your Man" veröffentlicht, womit er damals ebenfalls die Pop-Charts anführte.

In ihrem Video zu "Flowers" stolziert Cyrus in einem goldenen Kleid durch die Hollywood Hills - und besingt eine gescheiterte Beziehung, von der ihre Fans annehmen, dass Cyrus auf ihren Ex-Mann Liam Hemsworth anspielt.

Einem Insider zufolge soll sich die Musikerin über die Klage selbst keine allzu großen Sorgen macht, es aber beunruhigend finden, möglicherweise gezwungen zu werden, zugeben zu müssen, dass es in ihrem Song tatsächlich um Hemsworth ging. Jahre nachdem Fans spekuliert hatten, sie würde in dem Musikvideo auf seine angebliche Untreue anspielen.

Berichten zufolge soll Hemsworth "When I Was Your Man" bereits 2013 Miley Cyrus gewidmet und in ihrer Beziehung oft darauf Bezug genommen haben.

Später wurde behauptet, dass der Schauspieler das Lied auch bei der Hochzeit des Paares spielen ließ.

"Sie schrieb Texte, die eine Reaktion auf Brunos Texte in Your Man waren, insbesondere weil das Liams Lied für sie war", behauptet der Insider. "Sie kümmerte sich nur darum, dass er wusste, dass es für ihn war."

"Miley schrieb es ursprünglich als langsame Liebesballade und nicht als den schnellen, fröhlichen Song, zu dem es wurde", plaudert die namentlich nicht genannte Quelle weiter aus. Jetzt soll die Grammy-Gewinnerin Angst davor haben, Geständnisse über den Song ablegen zu müssen.

"Sie ist besorgt, dass sie ihre Inspiration für das Schreiben des Songs preisgeben muss", fuhr die Quelle fort. Es sei "sehr beunruhigend, öffentlich und aktenkundig zu verraten, dass es speziell um Liam ging."

Miley Cyrus hat die gegen sie eingereichte Klage bisher noch nicht kommentiert.