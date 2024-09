"Flowers" von Bruno Mars gestohlen? Miley Cyrus auf Schadensersatz angeklagt

US-Sängerin Miley Cyrus wurde wegen Urheberrechtsverletzung wegen ihres Chartstürmers "Flowers" aus dem Jahr 2023 verklagt.

Die Sängerin wurde mit einer Urheberrechtsverletzungsklage wegen eines angeblichen Plagiats konfrontiert.

Miley Cyrus: Song "Flowers" von Bruno Mars abgekupfert? Der 31-Jährigen wird vorgeworfen, den früheren Hit "When I Was Your Man" von Bruno Mars, der 2013 veröffentlicht wurde und ebenfalls die Pop-Charts anführte, abgekupfert zu haben. Allerdings ist es nicht Mars, der Cyrus verklagt, sondern Tempo Music Investments, berichtete TMZ am Montag.

In der Klage soll Tempo Music Cyrus aufgrund der erheblichen Ähnlichkeit zwischen "Flowers" und "When I Was Your Man" Miley Cyrus vorwerfen, Mars' Song "absichtlich kopiert" zu haben.

Die Investmentgesellschaft behauptet, dass "Flowers" sowohl in den Strophen als auch im Refrain eine ähnliche Melodie und Harmonien wie das frühere Lied von Mars aufweist. Es wird zudem behauptet, die Akkordfolgen, die in Cyrus' Melodie verwendet werden, würden den Akkordfolgen in Mars' Lied ähneln.

"Flowers", das Cyrus gemeinsam mit Aldae (richtiger Name: Gregory Hein) und Michael Pollack geschrieben hat, weise zudem einige Lyrics von auf, die jenen in "When I Was Your Man" ähneln. Schadensersatz von Miley Cyrus gefordert "Angesichts der Kombination und Anzahl der Ähnlichkeiten zwischen den beiden Aufnahmen ist es unbestreitbar, dass Flowers ohne When I Was Your Man nicht existieren würde", heißt es in der Anklageschrift von Tempo laut TMZ. Tempo Music wirft Cyrus, ihren Produzenten Kid Harpoon und Tyler Harper und ihrem Plattenlabel nun vor, dass sie alle Zugriff auf das Lied von Mars gehabt hätten. Die Investmentfirma fordert von Cyrus Schadensersatz. Es ist jedoch unklar, ob sie bereits einen geforderten Betrag genannt hat.

Beide Songs waren Hits und erreichten jeweils Platz eins der Billboard Hot 100-Single-Charts. Das Lied "When I Was Your Man", das Mars zusammen mit Philip Lawrence, Ari Levin und Andrew Wyatt geschrieben hat, wurde 2014 bei den 56. jährlichen Grammy Awards für die beste Pop-Solodarbietung nominiert, "Flowers" war aber noch erfolgreicher. Ihr Album "Endless Summer Vacation", auf dem "Flowers" erschienen ist, gewann bei den Grammys 2024 ein goldenes Grammophon für die beste Pop-Solo-Performance. Der Song selbst brachte der Sängerin ihren allerersten Grammy Award ein.