Wieso Herzogin Meghan nicht mit Journalisten sprechen darf

In ihre neue Rolle als Herzogin muss die ehemalige Schauspielerin Meghan Markle erst hineinwachsen. Nachdem die 36-Jährige in der Vergangenheit schon das eine oder andere Mal gegen das royale Protokoll verstoßen hat (dazu mehr), wurden nun vom Palast offenbar neue Schritte eingeleitet, um Harrys Frau davor zu bewahren, in weitere Fettnäpfchen zu treten. Ein royaler Berichterstatter behauptet jetzt, dass die Herzogin von Sussex bei offiziellen Terminen von Journalisten Abstand halten muss, weil das Königshaus fürchte, sie könnte unangebrachte Aussagen tätigen.