Meghan: Erster zärtlicher Kuss in der Öffentlichkeit

Rückhalt mit zärtlichen Gesten

Die britische Körpersprachenexpertin Blanca Cobb begründet Meghans Liebesbekundungen gegenüber ihrem Mann in der US-amerikanischen Cosmopolitan so: "Es dient der Selbstberuhigung." Cobb bestätigt bei der Herzogin außerdem Anzeichen von sozialer Angst, da im Leben der ehemaligen Schauspielerin einfach zu viel in zu kurzer Zeit passiere. Meghan und Harry geben sich mit diesen zärtlichen Gesten gegenseitig Rückhalt.