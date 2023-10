"Wie wird er das verkraften?": Sorge um Madeleines Ehemann Chris O'Neill

"Chris O'Neill ist es gewohnt, in Großstädten wie New York und London zu leben, wo er gerne neue Restaurants ausprobiert", wird sie von Svensk Dam zitiert. "Aber im kleinen Stockholm fühlte er sich immer gefangen. Hier bewegen sich Madeleine und Chris nur in einem kleinen Umkreis. In Östermalm und besuchen meist immer wieder die gleichen Restaurants, was natürlich eine ganz andere Welt ist, als er es gewohnt ist."

"Ein weiterer Grund, warum es Chris nicht gefällt, ist natürlich die Aufmerksamkeit, die er bekommt", so Gotthardsson weiter. "Er bleibt am liebsten anonym, aber hier in Stockholm erkennt ihn jeder und es wird plötzlich etwas schwieriger, einkaufen oder spazieren zu gehen."