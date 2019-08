Wie sich Irina Shayk nun an Bradley Cooper rächen will

Enthüllungbuch von Irina Shayk

Die angeblich betrogene Shayk soll den Betrug nicht auf sich sitzen lassen wollen und Rache planen. Laut dem Klatschportal Radar Online plant das Model nun ein Enthüllungsbuch.

"Es gibt so viel über ihre Beziehung mit Bradley zu erzählen. Er hat so böse mit ihr gespielt, dass sie nun Rache will", so ein Insider. Irina habe dem 44-Jährigen angeblich nicht mehr vertrauen können.

Nachdem das russische Model, das vor Cooper mit Kicker Cristiano Ronaldo liiert war, zunächst noch Skrupel gehabt haben soll, alle Details ans Licht zu bringen, soll sie sich nun sicher sein und der Öffentlichkeit zeigen wollen, wie der Hollywood-Schönling wirklich tickt.